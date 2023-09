Basel Eine Kur zum Geburtstag

Zweites Vorhaben ist die Fassadensanierung. Als dritter Teil der Sanierung werden zum Nutzen der Fahrgäste auf allen Bahnsteigen neue Personenaufzüge eingebaut. Zusammen mit weiteren Rampen wird so vom Süddurchgang bis Ende nächsten Jahres umfangreiche Barrierefreiheit für die Fahrgäste geschaffen.

Bahnhof bleibt Nadelöhr

Im und am Badischen Bahnhof konzentrieren sich viele Bereiche des Zugbetriebs. Fünf Bahnsteige mit den Gleisen zwei bis elf stehen für den Reiseverkehr zur Verfügung, der Fernverkehr konzentriert sich auf die Gleise zwei bis fünf, der Nahverkehr auf sechs bis elf.

Täglich fahren 455 Personenzüge, dabei gehen etwa 25 000 Reisende zu und von den Zügen. „Damit“, so hob Bayer hervor, „ist der Badische Bahnhof der meist befahrene Grenzbahnhof Europas“. Im internationalen Fernverkehr werde er noch an Bedeutung gewinnen, die Zahl der in die Schweiz und darüber hinaus durchfahrenden Züge in den kommenden Jahren zunehmen.

Gerade daraus folgen auch umfangreiche Aufgaben für Wartung und Abstellung der Züge. Das hiesige ICE-Werk ist darauf ausgerichtet, für in Basel endende und beginnende Züge die technische Wartung und Instandhaltung auszuführen.

Bedeutung wächst

Mit Blick auf den Ausbau der Regio-S-Bahn verwies Bayer auf weitere erforderliche Optimierungen. Die Rheintalbahn wird etwa 2030 von Basel bis Müllheim ausgebaut sein, dann erhöht sich die Zugdichte auf dieser Strecke. Nach Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn, voraussichtlich Ende 2027, werden mehr Züge von und nach Schaffhausen und mehr Regionalbahnen nach und von Waldshut fahren. Pro Tag werden dann mehr Züge als heute im Bahnhof abfahren und ankommen.

Da keine weiteren Flächen zum Bau neuer Bahnsteige und Gleise zur Verfügung stehen, sind für mehr Zugverkehr die vorhandenen Anlagen zu optimieren. Mit Blick auf die barrierefreie Durchbindung weiterer S-Bahnen in die Schweiz wird die Absenkung mehrerer Bahnsteigkanten auf das Schweizer Niveau von 55 Zentimetern über Schienenoberkante erforderlich. Dies aber nur in den Bereichen, in denen diese Züge halten.

Service für Spätankommer

Bei der Fahrgastbetreuung finden vor allem sogenannte Spätankommer besondere Aufmerksamkeit. Für Reisende, die spät abends im Badischen Bahnhof eintreffen, ist stets Servicepersonal abrufbar, um bei der Planung der Weiterreise zu helfen. So ist mit den Basler Verkehrsbetrieben vereinbart, dass in solchen Fällen Straßenbahnen ohne zusätzliches Ticket benutzt werden können.

Als wichtigen Kundendienst sieht Bayer den weiteren Ausbau des Mobilitätsknotens durch abgestimmte Verknüpfung mit Tram, Bus und Fahrrad. Gegenwärtig suchen DB und kantonale Behörden auch eine geeignete Lösung für bessere Fahrradabstellung.

Sollte nachts ein Zug viel zu spät im Badischen Bahnhof eintreffen, ist stets Notfallpersonal abrufbar, um jene Fahrgäste zu betreuen, die nur mit längerer Aufenthaltszeit weiterreisen können. So sei mit den Basler Verkehrsbetrieben der schnelle Einsatz von weiterführenden Straßenbahnen vereinbart.

Als wichtigen Kundendienst sieht Bayer den weiteren Ausbau des Mobilitätsknotens an, das heißt eine abgestimmte Verknüpfung mit Bus und Tram.