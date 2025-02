Basel: Eine Million für den ESC

Die Basler Regierung hat diese Beiträge am Dienstag abgesegnet, wie sie mitteilte. Mit dem Projekt Eurovision Village möchte die MCH Group zwischen dem 10. und 17. Mai ein kostenloses Begleitprogramm im Rahmen des ESC bieten. Das Projekt solle niederschwellig gehalten werden und mit einem vielfältigen Kultur- und Animationsprogramm die Basler Bevölkerung und die auswärtigen Gäste in ihrer ganzen Breite ansprechen, heißt es. Auch werde darauf geachtet, dass gemeinnützige lokale Institutionen, Vereine und Schulen in das Programm eingebunden werden.