Basel Eine weitere Ausbreitung unbedingt verhindern

Ein erster Befall in der Schweiz wurde dann im Jahr 2020 dort registriert. Mitte Juli verzeichnete nun auch die Stadtgärtnerei in Basel einen Fund. Es ist der zweite in der Schweiz.

Als invasiver Schädling gilt der Japankäfer in der Schweiz und in der EU als Quarantäneorganismus. Das heißt, die Stadtgärtnerei meldete den Befall dem Schweizer Bund und ergriff umgehend Maßnahmen: In der Umgebung der Fundstelle auf dem Wolfgottesacker kontrollierte sie visuell, ob noch weitere Käfer vorhanden sind. Glücklicherweise ohne Erfolg. Um die Situation genauer zu beobachten, stellte sie im Umkreis von zwei Kilometern um die Fundstelle 18 zusätzliche Fallen auf, fünf davon auf Baselbieter Boden. Sämtliche Stadtgärtnerei-Mitarbeiter sind entsprechend geschult und wissen, wie sie vorgehen, falls sie bei ihrer Arbeit einen Käfer oder verdächtige Fraßspuren entdecken.

Japankäfer sind nur rund einen Zentimeter groß. Sie gleichen den einheimischen Mai- und Junikäfern sowie den hiesigen Gartenlaubkäfern. Als besondere Erkennungsmerkmale haben sie auf jeder Seite fünf kleine weiße Haarbüschel und zwei größere am hinteren Körperende. Ihre Flügel schimmern metallisch kupferfarben, während Kopf und Körper grünlich glänzen. In der Schweiz hat der Japankäfer keine natürlichen Feinde.

Eine Verschleppung über weite Strecken erfolgt meist mit Verkehrsmitteln und via Pflanzenhandel. Beispielsweise werden Eier in der Erde von Topfpflanzen, Wurzelballen, Rollrasen und Erdtransporten eingeführt. Geeignete Gegenmaßnahmen in den betroffenen Gebieten unterbinden eine weitere Ausbreitung.