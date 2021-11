Basel Einfachhaltestellen sollen kommen

Zudem werden beim Barfüßerplatz in Richtung Falknerstraße im Frühling kommenden Jahres Absenkungen realisiert, damit die Fahrgäste die Haltestelle einfacher verlassen und die Straße überqueren können.

Bei der Haltestelle Marktplatz in Fahrtrichtung Schifflände wird das Wartehäuschen in Richtung Barfüßerplatz versetzt. Bei der Haltestelle Aeschenplatz sind keine baulichen Maßnahmen notwendig.

Die Basler Regierung hatte vor zwei Jahren entschieden, die bei Tramfahrgästen unbeliebten Doppelhaltestellen aufzuheben und in Einfachhaltestellen umzuwandeln. Dies geschah nach einem einmonatigen Betriebstest im Januar 2019 an drei stark frequentierten Innenstadt-Doppelhaltestellen (Bankverein, Barfüßerplatz und Marktplatz). An Doppelhaltestellen können zwei Trams hintereinander halten, was das Umsteigen mitunter hektisch und auf engen Bahnsteigen gefährlich macht.

In den kommenden Jahren sollen die heutigen Doppelhaltestellen mit hohen Haltekanten gemäß dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes umgebaut werden, wie es in der Mitteilung heißt. Am Aeschenplatz Richtung Bahnhof SBB wird dies voraussichtlich in den Jahren 2022 bis 2023 der Fall sein, am Marktplatz von 2023 bis 2024, am Bankverein von 2024 bis 2025, an der Heuwaage von 2024 bis 2027 und am Barfüßerplatz von 2028 bis 2030.