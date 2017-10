Basel Einigkeit beim Thema Herzstück

Nachrichten-Ticker

17:26 Hertha BSC erkämpft 1:1 in Freiburg

Freiburg - In der Fußball-Bundesliga haben sich der SC Freiburg und Hertha BSC 1:1 getrennt. Freiburg ging durch einen von Janik Haberer verwandelten Foulelfmeter in Führung, den Ausgleich besorgte in der 81. Minute Salomon Kalou ebenfalls per Foulelfmeter. Erst vier Minuten zuvor hatte der Ivorer einen weiteren Strafstoß weit über das Tor geschossen.

16:50 Mindestens zwei Tote bei starkem Taifun über Japan

Tokio - Ein außergewöhnlich großer und starker Taifun hat in Japan mindestens zwei Menschen in den Tod gerissen und weite Gebiete des Inselreiches mit Sturmböen und peitschendem Regen überzogen. "Lan" verlor zwar inzwischen etwas an Kraft, droht aber in der Nacht auf die Pazifikküste der Hauptinsel Honshu zu treffen, wo auch die Hauptstadt Tokio liegt. Die nationale Wetteragentur warnte die Bevölkerung vor Erdrutschen, angeschwollenen Flüssen und hohem Wellengang.

16:49 Bericht: Aufbau von US-Raketenabwehr in Südkorea ist abgeschlossen

Seoul - Der Aufbau des umstrittenen US-Raketenabwehrsystems in Südkorea ist abgeschlossen. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die US-Streitkräfte. Das System des Typs THAAD soll Südkorea und die im Land stationierten US-Soldaten vor potenziellen Raketenangriffen Nordkoreas schützen. Dessen Raketen- und Atomprogramm wird in der Region als große Bedrohung angesehen. Die USA hatten Ende April trotz Kritik aus China und Russland mit dem THAAD-Aufbau in Südkorea begonnen.

16:20 Der reiche Norden Italiens stimmt über mehr Autonomie ab

Rom - Im Schatten der Katalonien-Krise haben in Italien die wirtschaftstarken Regionen Lombardei und Venetien über mehr Autonomie von der Regierung in Rom abgestimmt. Zu den Referenden in zwei der reichsten Gegenden des Landes waren rund zehn Millionen Menschen aufgerufen. Sie sollten entscheiden, ob ihre Regionalregierungen mehr Kompetenzen bekommen - vor allem, um das hier erwirtschaftete Geld in der Region zu halten. Es geht aber nicht um die Unabhängigkeit. Die Referenden sind rechtlich nicht bindend. Die Wahllokale sind bis 23 Uhr geöffnet, Ergebnisse werden in der Nacht erwartet.

16:06 Demo in Berlin: "Gegen Hass und Rassismus im Bundestag"

Berlin - Kurz vor der konstituierenden Sitzung des Bundestages haben sich rund 12 000 Menschen in Berlin an einer Demonstration unter dem Motto "Gegen Hass und Rassismus im Bundestag" beteiligt. Die Veranstalter hatten in ihrem Aufruf erklärt: "Am 24. Oktober werden Rechtsextreme und Rassisten auf den Stühlen des Bundestags Platz nehmen, als Mitglieder der neuen AfD-Fraktion." Daraufhin bezeichnete die AfD die Demonstration als "Anschlag auf die Demokratie". Der Bundestag konstituiert sich am Dienstag.