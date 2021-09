Basel Einkaufstourismus den Reiz nehmen

Möglich wird der Freibetrag unter anderem dadurch, dass die Schweiz nicht Mitglied der EU ist: Wer in der Schweiz lebt, kann sich bei Einkäufen in EU-Ländern die gezahlte Mehrwertsteuer erstatten lassen. Vor allem in Grenzregionen wie im Kreis Lörrach wird diese Möglichkeit rege genutzt: Schätzungen zufolge gehen der Schweiz durch den Einkaufstourismus jährlich etwa 700 Millionen Franken an Steuereinnahmen durch die Lappen.

Wann der Freibetrag allerdings herabgesetzt wird, ist bisher noch unklar. Weber mahnt auch, dass man nicht zu große Erwartungen an diese Maßnahme haben dürfe: „Es gibt andere Aspekte, die entscheidender sind, etwa die Überbewertung des Frankens und der Status der Schweiz als Hochpreisinsel“, betont der Sprecher des Gewerbeverbands Basel-Stadt. Die Mehrwertsteuer sei nur ein Faktor, der Schweizer zum Einkaufen über die Grenze treibe. „Durch die Absenkung des Freibetrags werden einige vermutlich nicht mehr ins Ausland zum Einkaufen gehen, andere vielleicht nur noch seltener.“ Generell aber rechnet Weber damit, dass die Maßnahme keine allzu große Auswirkung haben werde.

Die Sicht aus Deutschland

Beim Handelsverband Südbaden mit Sitz in Freiburg ist man sich darüber im Klaren, dass eine Absenkung des Freibetrags „für die Händler am Hochrhein nicht erfreulich ist“, wie Hauptgeschäftsführer Peter Spindler sagt. Der Vorteil der Schweizer, den diese durch die Bagatellgrenze ab einem Betrag von 50 Euro weiterhin haben, sei dadurch kleiner geworden. Zugleich werde aber der Aufwand für den Einzelnen höher. Wenn ein Schweizer die deutsche Mehrwertsteuer von 19 Prozent zurückbekommme, aber die schweizerische Einfuhrumsatzsteuer zu entrichten habe, sei zwar weiter ein Vorteil da, erklärt Spindler. Man müsse dafür aber auch zweimal beim Zoll anklopfen. „Das erleichtert den Grenzverkehr nicht.“

Utz Geiselhart, stellvertretender Geschäftsführer des Handelsverbands Südbaden und mit Sitz in Konstanz nahe am Einkaufstourismus, teilt Spindlers Einschätzung: „Das hilft dem deutschen Einzelhandel sicherlich nicht.“ Zugleich aber sieht er den Einzelhandel entlang der Schweizer Grenze gut aufgestellt, auch unabhängig von der Mehrwertsteuer: Er nennt Angebotsvielfalt, Größe der Verkaufsfläche und die Qualität als Kriterien. „Wir haben hier Firmen, die bei Wettbewerben Preise gewinnen“, sagt er und nennt als Beispiel ein Fachgeschäft aus Laufenburg, das vom Handelsverband Deutschland als „Store of the year 2021“ ausgezeichnet wurde. „All diese Aspekte werden ja weiterhin bleiben“, sagt Geiselhart. Gleichwohl werde man sich mit der Regeländerung, sobald sie kommt, intensiv beschäftigen müssen.

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee beurteilt die Pläne zurückhaltend. „Für den Einzelhandel wäre die Abschaffung der Freigrenze bedauerlich, für die grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen definitiv kein Fortschritt und für die Schweiz selbst nach unserem Dafürhalten wohl kaum ein Gewinn“, heißt es in einer Stellungnahme vom Donnerstag.