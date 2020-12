Basel Einreise nach Frankreich wieder möglich

"Gefahr eines Shopping-Tourismus in die Schweiz oder nach Frankreich"

Aus Sicht des Handelsverbands Baden-Württemberg ist diese Möglichkeit zum Einkaufstourismus „der nächste Nackenschlag für die Branche“ nach dem Verbot von Abholangeboten, wie Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann formulierte. „Die Gefahr eines Shopping-Tourismus in die Schweiz oder nach Frankreich ist jetzt in dieser Situation sehr groß. Das wäre verheerend und vor allem für die Händler an den Grenzen eine schreiende Ungerechtigkeit und eine Wettbewerbsverzerrung.“

Derweil appelliert Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer an die Bevölkerung in den Grenzregionen, während des Lockdowns auf nicht notwendige Fahrten in die Schweiz und ins Elsass zu verzichten. „Wir wollen, dass die Grenzen offen bleiben. Das setzt voraus, dass sich das Corona-Infektionsgeschehen nicht über die Grenzen hinweg ausbreitet. Auf Einkäufe, Restaurantbesuche und Skifahren in den Nachbarländern sollte in den kommenden Wochen zum Schutz der Gesundheit der Menschen im Dreiländereck verzichtet werden.

Derzeit werde eine Anpassung der Regelungen vor dem Hintergrund des Ski- und Einkaufstourismus geprüft.