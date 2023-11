Basel: Eintauchen in die Welt der Artistik

Am Sonntag feierte die jüngste Auflage ihre Premiere und schloss nahtlos an die erfolgreichen Vorjahre an. Dürr freute sich in seiner kurzen Ansprache, nun wieder für zwei Monate in die Welt des Zirkus eintauchen zu dürfen: „Das ist wie ein harmonisches Zeltlager, wo Ukrainer, Russen und Italiener friedlich und freundschaftlich zugegen sind.“ Der Produzent lud ein, für ein paar Stunden die Welt außerhalb des Spiegelpalasts zu vergessen und in diese Harmonie einzutauchen.

Bunte Auswahl

Erneut zeichnet Claudio Stöckl vom Restaurant Les Quatre Saisons für das erlesene Menü in drei Variationen verantwortlich. Ob Gourmet mit Fisch und Fleisch, vegetarisch oder als Kindermenü – jeder Teller ist ein Augenschmaus. Erfrischend der Auftakt mit Thunfisch- oder Avocado-Carpaccio, gefolgt von einer Meerrettich-Apfel-Creme-Suppe, hatte man sich für den kulinarischen Höhepunkt zwischen gebratenem Entrecôte vom Black Angus-Rind oder gebackener Petersilienwurzel zu entscheiden, während das Kindermenü eine Lasagne mit weißer Soße und Karotte anbot. Zum Abschluss erwartete die Gäste noch eine Schokoladen-Mokka-Opera, gefolgt von Zimt-Macarons zum Ausklang.