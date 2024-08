Basel: Em Bebbi sy Jazz feiert Geburtstag

Das Festival „Em Bebbi sy Jazz“ feiert an diesem Freitag seinen 40. Geburtstag. Was heute ein Großanlass mit mehr als 70 000 Besuchern ist, fing am 31. August 1984 klein an. Beim damaligen „Jazz-Fest am Rümelinsplatz“ traten 16 Bands an acht Spielorten auf, wie es im Programm von damals heißt. Zum Vergleich: Bei der Ausgabe dieses Mal stehen 70 Formationen mit rund 700 Musikern auf 30 Bühnen. Längst gehört das Basler Festival zu den größten Jazz-Anlässe der Schweiz. Streetbands, die in den Gässlein einheizen, ein Dixieland-Konzert bei Wurst und Bier oder eine Soulstimme, die zum Tanz bittet: An diesem Sommerabend ist die Großbasler Innenstadt voller Musik.