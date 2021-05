Basel Entflechten und beschleunigen

Bei der aktuellen Tramnetzentwicklung wurden zwei Prämissen verfolgt: Die bestehenden Stärken des Netzes beizubehalten und mit wenig Anpassungen die größtmögliche Effizienz zu erzielen. Die geplanten Netzergänzungen seien in den nächsten zehn Jahren umsetzbar. Soweit ihnen nicht bereits in früheren Programmen Bundesmittel zugesprochen wurden, sollen die Projekte noch diesen Sommer mit dem Agglomerationsprogramm beim Bund zur Mitfinanzierung eingereicht werden.

Geplant sind im Rahmen unter anderem folgende Änderungen:

Linie 1: Verkehrt ganztägig über die Wettsteinbrücke und stellt via Claragraben eine schnelle Verbindung vom Klybeck an den Bahnhof SBB sicher.

Linie 8: Wird nach Allschwil ins Gewerbegebiet Letten und in Weil am Rhein bis zum Läublinpark verlängert.

Linie 14: Verkehrt ab Riehenring direkt ins Klybeck-Quartier und nach Kleinhüningen und stellt so die Erschließung des Entwicklungsgebietes „klybeckplus“ sicher und verbessert die Anbindung an die Erlenmatt, erschließt das Entwicklungsgebiet Salina Raurica und bindet in Pratteln das Tram an die S-Bahn an.

Linie 15: Fährt in beide Richtungen via Barfüßerplatz zur Schifflände und nicht mehr zur Messe.

Linie 16: Verkehrt ab Barfüßerplatz zur Schifflände und entlastet so den Marktplatz. Besser in das Tramnetz angebunden werden auch die Universität und das USB.

Linie 17: Verkehrt via Margarethenverbindung und Wettsteinbrücke an den Badischen Bahnhof. Damit soll der Marktplatz entlastet und das Leimental schneller an den Bahnhof Basel SBB sowie die Arbeitsplatzschwerpunkte im oberen Kleinbasel angebunden werden.

Linie E11: Bindet das Birseck via Gundeli, Barfüßerplatz und Petersgraben direkt an Universität und Spitäler an und schafft eine direkte Verbindung vom Bahnhof St. Johann zur Innenstadt.

Linie 21: Verbindet den Badischen Bahnhof ganztags mit dem Bahnhof St. Johann.