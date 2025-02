Basel: Entscheidungen stehen an beim ESC 2025 in Basel

Zweite Verkaufsrunde am 27. März

Eine zweite Ticketwelle für den ESC 2025 in Basel startet am 27. März. Die erste Verkaufsrunde am 29. Januar war in kurzer Zeit ausverkauft. Schon der erste Vorverkaufstag hatte gezeigt, wie groß das Interesse an dem Wettbewerb ist: In sieben Minuten waren alle Tickets für die Live-TV-Shjows vergeben, während die Preview-Shows nach 20 Minuten restlos ausverkauft waren. Insgesamt wurden 42 000 Tickets an Fans verteilt.

Technische Schwierigkeiten sorgen für Frust

Gleichzeitig führte der enorme Andrang in der ersten Verkaufswelle zu typischen technischen Problemen: Viele Nutzer wurden während des Bestellvorgangs aus der Warteschlange geworfen, andere erlebten, dass sich bereits reservierte Tickets plötzlich nicht mehr im Warenkorb befanden. Solche Schwierigkeiten sind bei der hohen Nachfrage zwar nicht ungewöhnlich, sorgen jedoch für Frust bei den Fans. Nun, nach einer weiteren Analyse der Hallen- und Sitzplatzverteilung, gibt es eine zweite Chance auf Tickets. Diese Verkaufsphase bietet erneut Karten für die neun Shows, die vom 10. bis 17. Mai in Basel stattfinden, einschließlich dem großen Finale am 17. Mai. Doch auch dieses Mal sind die Tickets ausschließlich für jene zu haben, die sich bis zum 10. Januar registriert haben und bislang noch keine Eintrittskarten erwerben konnten.

Veranstalter warnen

Veranstalter warnen ausdrücklich davor, Tickets auf inoffiziellen Verkaufsplattformen oder über Privatverkäufe zu erwerben. Sie übernehmen keine Garantie für die Gültigkeit solcher Karten. Für alle, die in der zweiten Verkaufsphase kein Glück haben, soll es zu einem späteren Zeitpunkt eine Möglichkeit geben, verifizierte Tickets über den offiziellen Ticket-Zweitmarkt von Ticketcorner (Fan-Sale) zu erwerben. Dort wird garantiert, dass wiederverkaufte Karten gültig sind.