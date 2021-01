Basel Erlaubnis erteilt

Die Verordnung tritt am 1. März in Kraft. Ob bereits zum genannten Zeitpunkt eine Impfung in den Impfapotheken möglich sein werde, hänge von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab, hält die Staatskanzlei fest. Die Apotheken hätten ihr Potenzial bereits im Zusammenhang mit der Durchführung von Antigen-Schnelltests bewiesen. Auch der immer größer werdende Kreis von Personen, die über keinen Hausarzt verfügten, profitiere vom Angebot der Impfapotheken. Der Aargauer Ärzteverband steht hinter dem Konzept. Die Covid-19-Impfung ist freiwillig. Jede Person kann selber entscheiden, ob und wo sie sich impfen lassen will, sei dies in einem Impfzentrum, in einer Hausarztpraxis oder in einer Apotheke. Informationen über die Anmeldung und Durchführung von Covid-19-Impfungen in Apotheken sind ab Ende Februar auf der Homepage des Kantons unter www.ag.ch/coronavirus-impfung abrufbar.