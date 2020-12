Basel Es dauert noch, bis es gut wird

Schwitzen mit Corona-Abstand

„Der Traum spielte dort drüben.“ Lara zeigte auf das Rheinbad Breite, das, uns schräg gegenüber, am Großbasler Ufer aufragte, eine auf Metallstelzen auf den Fluss hinaus gebaute Plattform. Im Sommer ist das „Rhybadhüsli“ eine öffentliche Badeanstalt mit Restaurantbetrieb auf der Terrasse. Im Winter gibt es dort eine Sauna. Die hat, wenn nicht gerade ein Lockdown herrscht, am Heiligabend ganz regulär bis 20 Uhr geöffnet.

„Ich ging also in meinem Traum dorthin zu einer ,Weihnachtsparty für einsamen Herzen’“ begann Lara, „denn ich war gerade wieder einmal solo. Auf dem Programm stand zuerst ausgiebiges gemeinsames Schwitzen. Die Saunakabine ist ziemlich klein. Normalerweise ist sie überfüllt, wenn sich nur acht, neun Leute darin aufhalten.

In meinem Traum hingegen tummelten sich mindestens drei Dutzend Menschen dort, und es wurden immer mehr. Aber die Kabine war so eine Art magischer Raum, weißt du, so ähnlich wie der bei Harry Potter in der Zaubererschule Hogwarts. Je mehr Leute kamen, desto mehr Platz gab es, und so konnten wir sogar den vorgeschriebenen Abstand einhalten.“

„Also ein ganz Corona-kompatibler Traum, vorbildlich!“, grinste ich.

„Ja, und wir trugen alle einen Mund-Nasenschutz, wenn auch sonst nichts. LED-Kerzlein verbreiteten ein sanftes, fast wie echt flackerndes Licht. Über Lautsprecher wurde gedämpfte Softpop-Weihnachtsmusik eingespielt. Es war richtig nett. Und zwischen den Saunagängen stieg man die Treppe zum Rhein hinunter und kühlte sich im 8 Grad kalten Wasser ab.“

Mich schauderte ein wenig bei diesem Gedanken. „Aber du bist ja nicht nur zum gemeinsamen Schwitzen und Schlottern dorthin gegangen?“

Ein Fondue mit der langen Gabel

„Nein, natürlich nicht. Wir speisten anschließend auf der festlich geschmückten Badhüsli-Terrasse. Die offene Plattform war provisorisch überdacht mit ausgespannten Planen. Das schützte uns vor dem Schnee, der draußen über dem Rhein leise rieselte. Heizpilze und Feuerschalen verbreiteten eine angenehme Wärme und eine heimelige Atmosphäre. Vor der Terrasse auf einem kleinen Floß stand ein prächtig geschmückter Lichterbaum. Kurz, es war perfekt. Und man hatte wirklich an alles gedacht: Das Fondue Chinoise aßen wir mit einen Meter fünfzig langen Gabeln, wegen des Abstands. Und weil man damit nicht zum eigenen Mund kommt, mussten wir uns gegenseitig füttern.“

„Spannend. Und, gab es denn da auch ein passendes anderes einsames Herz?“

„Ja, da war einer, der mir gefallen hätte. Er war mir schon in der Sauna aufgefallen, wegen seiner ausdrucksvollen Augen. Man achtet ja seit der Maskenpflicht viel mehr als früher auf die Augen der Leute. Jetzt, beim Fondue, haben wir uns gegenseitig gefüttert. Aber wegen der langen Gabeln kamen wir uns nicht näher. Er schaute mich an, ich schaute ihn an, es war klar, dass wir miteinander ins Gespräch kommen wollten. Aber es ging nicht.“

Lara schaute ein wenig ratlos vor sich hin und fuhr dann, nach einem Schniefer, fort: „Und sowieso passierte jetzt draußen auf dem Rhein etwas Seltsames, das uns ablenkte. Aus Richtung Wettsteinbrücke näherte sich schnell ein Motorboot, auf dessen hell erleuchtetem Deck sich zwei, drei Dutzend Menschen drängten. Sie machten einen ziemlichen Lärm und gestikulierten und schwenkten Fahnen und hielten Transparente in die Höhe. ,Pandemie der Lügen’ stand zum Beispiel drauf, oder ,Bill, geit’s no!?’, oder ,Nieder mit den Corona-Faschos!’. Alle waren nackt, bis auf ihre Masken. Die trugen sie aber nicht im Gesicht, sondern als Lendenschurze. Manche dieser Schurze hatten Aufschriften, zum Beispiel ,Quer’, oder auch nur ein großes schwarzes ,Q’ auf weißem Grund.

Szenen wie im Seeräuberfilm

Als das Boot schon sehr nahe bei der Badhüsli-Terrasse war, erklang aus unserer Musikanlage zufällig ,Herbei oh ihr Gläubigen’. Das müssen die Leute auf dem Boot missverstanden haben. Jedenfalls legten sie jetzt am Fuß der Badhüsli-Plattform an und versuchten, unsere Terrasse zu entern. Es war eine Szene wie in einem Seeräuberfilm.

Um die Angreifer abzuwehren, stocherten wir mit unseren Gabeln nach ihnen und schütteten – weil wir ja kein siedendes Pech hatten – hektoliterweise Desinfektionsmittel auf sie hinunter.

Dann geschah etwas Wunderbares. Die Szenerie wurde mit einem Mal in ein ganz helles Licht getaucht, das vom Himmel herunterkam. Es rührte vom Suchscheinwerfer eines Polizeihubschraubers her, der plötzlich über uns stand. ,Fürchtet euch nicht!’, rief uns ein Polizist über Megafon zu, und seine Stimme übertönte bei Weitem den Lärm der Rotoren. An die Menschen auf dem Boot gewendet, rief er: ,Abstandspflicht gilt auch bei Demonstrationen! Außerdem ist Ihre Versammlung nicht genehmigt. Gehen Sie nach Hause!’ Erstaunlicherweise gehorchten die Q-Leute. Sie sprangen auf ihr Boot zurück und legten ab. Und dann, in letzter Sekunde, riss sich mein Fondue-Partner die Maske vom Gesicht und sprang mit einem tollkühnen Satz auf das Boot hinunter. Dieses trieb rheinabwärts, drehte sich um sich selber und verschwand im Dunkel …“ „Da hast du ja noch mal Glück gehabt! Im Traum, meine ich.“

„Wieso?“

„Na, weil dieser Typ rechtzeitig sein wahres Gesicht gezeigt hat. Oder hättest du mit ihm auf die nächste Demo gehen wollen?“

Im wirklichen Leben nicht glücklich verliebt

„Da hast du wohl recht“, sagte Lara, nippte an ihrem Irish Coffee, und plötzlich machte sie ein bekümmertes Gesicht. Mir schwante etwas.

„Hand aufs Herz“, sagte ich. „Kann es sein, dass du auch im richtigen Leben mal wieder nicht ganz glücklich verliebt bist?“ Sie druckste verlegen, und ich hakte nach: „Und, wie stehen die Aktien?“

„Weiß nicht recht“, sagte sie. „Ich denke, es ist halt wie mit Corona auch. Es wird noch dauern. – Aber es wird gut!“