Basel. Die Impronauten spielen „Wir gegen uns“ am Dienstag, 1. Juni, um 20 Uhr im Tabourettli. Eine Kindershow Open Air findet am Sonntag, 13. Juni, um 16 Uhr im Gartentheater, Kannenfeldpark Basel, statt, der Eintritt ist frei. Die Welt ist voller Abenteuer. Gemeinsam mit dem Publikum begeben sich die Schauspieler in die wildesten Gefahren und retten die Helden aus aller Not. Improvisationstheater bedeutet: Geschichten einfach entstehen lassen – ganz ohne Planung, aber mit viel Lust am Fabulieren. Um 19 Uhr wird dort dann die Show „Wir gegen uns“ gezeigt. Zwei Teams improvisieren um die Wette nach den Vorgaben des Publikums, das am Ende des Abends den Sieger bestimmt. Auch hier ist der Eintritt frei.