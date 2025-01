Basel: ESC Basel 2025: Den Wettbewerb näher kennenlernen

Rund 140 Gäste, darunter namhafte Vertreter des Kantons Basel-Stadt, der Schweizerischen Radio-und Fernsehgesellschaft (SRG) und der Europäischen Rundfunkunion (EBU), sowie der schwedische Botschafter Carl Magnus Nesser und ein Dutzend Gäste aus Schweden verfolgten die Zeremonie vor Ort. Die 37 Länder, die am ESC Basel 2025 teilnehmen, wurden bei der Ziehung auf eines der beiden Halbfinals verteilt. Die Halbfinal-Shows finden am 13. und 15. Mai statt.

Bunten Mantel überreicht

Im Rahmen der Stabsübergabe überreichte die Präsidentin des Stadtrats von Malmö, Carina Nilsson, einen eigens für Basel kreierten Umhang an den Basler Regierungspräsidenten Conradin Cramer. Der farbenfrohe Mantel wurde ursprünglich vom Malmöer Designer Pampas entworfen und im vergangenen Jahr von ESC-Sieger Nemo in Malmö getragen. Nun ist er überarbeitet worden und mit Elementen aus original ESC-Werbebannern aus Malmö ergänzt. „Die Begriffe Creativity, Democracy und Re:used Citydress, die auf dem Mantel zu lesen sind, symbolisieren wichtige Werte und Ereignisse, die wir in Malmö und ganz Schweden während des Eurovision Song Contest 2024 erlebten“, erklärt Karin Karlsson, die Projektleiterin der Austragung in Malmö.