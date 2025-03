Basel: ESC Basel 2025: Zoë Më vertritt die Schweiz

Zoë Më wird im Mai die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) in Basel vertreten, wie SRF am Mittwoch schrieb. Die Freiburgerin macht zweisprachigen Pop – sie singt auf Französisch und Deutsch. Zoë Më wurde 2024 als „SRF 3 Best Talent“ geehrt. Damit tritt die 24-Jährige, in Basel geborene Zoë Më, in die Fußtapfen von Nemo; auch Nemo wurde als „Best Talent“ von SRF 3 geehrt. Diese Auszeichnung gab es für Zoë Më auch in der Westschweiz mit dem „RTS Artiste Radar“.