Die Begleitveranstaltung des ESC in Basel ist praktisch ausverkauft. 99 Prozent der rund 36 000 Plätze gingen bereits am ersten Verkaufstag weg, wie das Basler Präsidialdepartement mitteilte. Bloß 15 Minuten nach Verkaufsstart um 10 Uhr sei die Hälfte der zur Verfügung stehenden Plätze bereits verkauft gewesen, hieß es. Und bis um 16 Uhr sei man auf eine Auslastung von 99 Prozent der Plätze gekommen. Für den Erwerb der Arena Plus-Tickets, die wie diejenigen für die Hauptshows über Ticketcorner verkauft wurden, war keine Vorregistrierung nötig. Für die Fans bestehe die Hoffnung, dass zu einem späteren Zeitpunkt erneut Tickets in den Verlauf kämen, hieß es weiter. Das ESC-Finale findet am 17. Mai in Basel statt, nachdem der Schweizer Künstler Nemo den Wettbewerb 2024 für sich entscheiden konnte.