Basel: ESC in Basel: Stadt der kurzen Wege

Kein Strand wie in Tel Aviv

Mit Tel Aviv könne es nur in einer Hinsicht nicht mithalten: Dort befand sich das Eurovision Village am Strand. „Da konnten wir zum Sonnenuntergang Konzerte genießen“, so Wyss.

Ansonsten sei in Basel aber alles kleiner. „Hier ist alles schön beieinander, während man an anderen Gastgeberstädten oft lange Strecken hinter sich legen muss, um von einem ESC-Spot zum nächsten zu gelangen.“ Das tue dem Riesen-Event gut: „Das zentriert alles ein bisschen. So herrscht in der Stadt ein richtiges ESC-Gefühl“, sagte Wyss.

Alles in allem merke man: „Die Organisatoren haben sich bemüht, dem Motto ’Welcome Home’ gerecht zu werden.“ Das beginne damit, dass man sich bereits bei der Anreise in der Welt des Eurovision Song Contest willkommen fühle. „Mein Partner ist mit dem Flugzeug angereist, da gab es beim Anflug eine Durchsage, die allen Fans eine gute Zeit am ESC wünschte.“