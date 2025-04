Mit dem belgischen Pop-Star Kate Ryan und dem Schweizer Sänger Luca Hänni stehen zwei weitere prominente Namen auf dem Programm der Nebenveranstaltung zum Eurovision Song Contest (ESC) in Basel. Sie werden am Finaltag im Fußballstadion St. Jakob-Park auftreten. Am Dienstag gehen die letzten Tickets für den Anlass vom 17. Mai in den Verkauf, wie das Basler Präsidialdepartement mitteilte. Der Verkauf geht um 18 Uhr auf der Ticket-Plattform Ticketcorner los. Eine Vorregistrierung sei nicht notwendig, hieß es. Im Zentrum des Programms von Arena Plus wird das Public Viewing des ESC-Finales in der benachbarten St. Jakobshalle stehen. Dieses wird durch die Liveacts ergänzt. Neben Kate Ryan und Luca Hänni werden Baby Lasagna, Anna Rossinelli und DJ Antoine das Publikum bei Laune halten. Das Moderations-Team mit Sven Epiney und Mélanie Freymond wird die Veranstaltung laut Mitteilung ab 19 Uhr mit einem Warm-Up starten.