Basel: ESC-Moderatorinnen als eine Einheit

Aufteilung noch unklar

Eine konkrete Aufteilung der Moderation sei noch nicht definiert. „Michelles Herzlichkeit wird beim Austausch mit den Kandidaten spürbar sein, Hazels lockere und spontane Art kann sie zeigen, wenn sie Backstage geht oder mit den Fans in Kontakt kommt. Ich werde dafür sicher einen Teil des Votings übernehmen“, sagte Studer. Jede solle ihr Können ausleben können und gleichzeitig wolle man als Einheit auftreten.

Striktes Moderations-Skript

Was die drei im Privatleben gemeinsam hätten, sei für das Gefühl der Verbindung wichtiger als das, was sie beruflich teilten, sagten die Moderatorinnen. „Zusammen haben wir acht Töchter, das war bei unserem ersten Treffen sofort Thema“, so Studer. Hunziker fügte hinzu: „Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich sofort das Gefühl: wir sind drei Mamas, keine Divas.“

Was die Moderation anbelangt, so ist diese strikt vorgegeben: Bei einem so großen Anlass, den rund 160 Millionen Menschen live verfolgen, müsse das so sein, da werde klar definiert, wie viel in welcher Zeit gesagt werden müsse. „Dafür sind wir jetzt bei der Planung frei in der Mitgestaltung des Skripts“, so Hunziker. Die strikte Vorgabe der Moderation hindert Hazel Brugger aber nicht daran, für humorvolle Momente zu sorgen. „Für die Kreativität gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man alle Freiheit der Welt hat. Dann kommt nur Blödsinn dabei raus“, so Brugger. Humor könne sehr gut davon profitieren, wenn es einen „abgesteckten Rahmen“ dafür gebe.