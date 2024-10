Basel: ESC muss weitere Hürde nehmen

Und was geschieht, sollte der Kredit wider Erwarten von den Baslern abgelehnt werden? Dann wird es keinen Kredit geben, der Anlass soll aber in reduzierter Form stattfinden, wie die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) jetzt erklärte. „Der Anlass würde auf eine große Fernsehshow am Samstagabend reduziert, ohne Side Events und damit natürlich auch mit sehr viel geringerer Wertschöpfung für die Stadt“, sagte SRG-Sprecher Edi Estermann. Wie in einem Vertrag üblich seien auch in der Vereinbarung mit Basel mögliche Ausstiegsklauseln definiert, so Estermann weiter.

Mittlerweile hat sich der Basler Gewerbeverband in Stellung gebracht. „Wir werden die Botschaft, wie wichtig der ESC für Basel ist, auf allen Kanälen verbreiten, die uns zur Verfügung stehen“, sagt Präsident Reto Baumgartner. „Es geht darum, aufzuzeigen, dass der ESC eine gewaltige Chance für unsere Stadt mit einer enormen Wertschöpfung und internationaler Strahlkraft darstellt.“

Eine Verlegung des ESC in eine andere Stadt ist eher unwahrscheinlich: „Wie in einem Vertrag üblich sind auch in der Vereinbarung mit der Stadt Basel mögliche Ausstiegsklauseln definiert. Keine der Parteien ist aber daran interessiert, den Vertrag auch tatsächlich aufzulösen“, sagt Estermann.