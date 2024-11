Basel: Europa-Geschäft sorgt für Aufschwung

Der beste Teil dabei: Beide Sparten haben ihr Wachstum im dritten Quartal nochmals klar beschleunigt – also auch das Generika-Geschäft, mit dem Sandoz in den Jahren unter dem Novartis-Dach so oft für negative Schlagzeilen gesorgt hat. Allerdings, so stellt Chef Richard Saynor auch klar, ist es vor allem das Europa-Geschäft, das zuletzt dank neuer Markteinführungen zu dem guten Abschneiden beigetragen hat. Hier wolle Sandoz die führende Marktstellung auch weiter halten und darauf aufbauen. „Für die USA haben wir andere Ziele – hier sind wir zufrieden, wenn wir den aktuellen Status quo halten können und die Geschäfte mindestens stabil bleiben“, so der Manager jüngst in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Konkret kletterten die Einnahmen zwischen Januar und September um acht Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus neun Prozent betragen. Das Volumen trug elf Prozentpunkte zum Wachstum bei, ein Preiszerfall von zwei Prozentpunkten schmälerte dieses Wachstum. Dabei sank die Preiserosion im dritten Quartal gar auf unterdurchschnittliche ein Prozent, wie Saynor betont.