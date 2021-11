Basel „Europa macht’s möglich“

„Europa macht’s möglich, der Oberrhein macht es vor! Es ist beachtlich, was auf Grundlage der Arbeit der Oberrheinkonferenz in den vergangenen 30 Jahren für die Bürger am Oberrhein an praktischen Verbesserungen im Alltag erzielt wurde“, sagte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, die in diesem Jahr die Präsidentschaft der ORK innehat. Ohne die finanzielle Unterstützung der EU wäre dies nicht möglich gewesen. Beispielhaft nannte sie die Einrichtung der Informations- und Beratungsstellen „Infobest“, die seit den 1990er Jahren die erste Anlaufstelle für die Menschen vor Ort bei allen Fragen des täglichen Lebens in der Grenzregion seien.