Dieser Betrag ist vor allem für das Begleitprogramm des Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel bestimmt. Ohne den Betrag wäre die Durchführung des weltweit größten Musikwettbewerbs im kommenden Mai nur in reduzierter Form möglich. Zur Abstimmung kam es, nachdem die Eidgenössisch Demokratische Union (EDU) das Referendum gegen den Großratsbeschluss ergriffen hatte.