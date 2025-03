Basel: Experten: Die Basler Cannabisstudie hat Psyche von Kiffern verbessert

So nahmen bei den Teilnehmern im Verlauf der zweijährigen Cannabisstudie „Weedcare“ depressive Symptome und Angstsymptome ab, wie das Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt jetzt mitteilte. Zudem zeigten sie ein geringeres Suchtverhalten. Der Cannabiskonsum blieb bei den Studienteilnehmern jedoch unverändert. Weder die Anzahl der Tage, an denen Cannabis konsumiert wurde, noch die Menge des konsumierten Cannabis änderten sich. Insgesamt wurden in den ersten zwei Jahren der Studie in Basel 87 Kilogramm Cannabis verkauft. Diese hätten auf dem illegalen Markt einen Wert von 900 000 Franken, heißt es in der Mitteilung. Ein Drittel davon waren Produkte mit einem THC-Gehalt von weniger als 13 Prozent. Das ist laut Gesundheitsdepartement weniger als bei üblichen Schwarzmarktprodukten.

Die Basler Cannabisstudie dauert noch bis Januar 2027. Nach Abschluss der gemeinsamen Studie des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt, der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, der Psychiatrischen Dienste Aargau und der Universität Basel wird ein Schlussbericht erstellt.