Basel Fachkräfte händeringend gesucht

Bern/Basel (sda). Der Ausbruch der Corona-Pandemie führte in der Schweiz zu einem historischen Einbruch des Wirtschaftswachstums: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank Mitte 2020 gegenüber dem 1. Quartal um 6,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte.

Nach dem Sommer 2020 erholte sich die Wirtschaft vorübergehend (plus 6,3 Prozent), um dann erneut an Schwung zu verlieren. Erst ab dem zweiten Quartal 2021 ging es wieder aufwärts mit einem durchschnittlichen Wachstum von 1,3 Prozent pro Quartal. Auch der Arbeitsmarkt wurde von den Folgen der Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen. Vor der Pandemie nahm die Zahl der Erwerbstätigen stark zu, so dass sie trotz der Pandemie von Ende 2016 bis Ende 2021 von fünf auf 5,2 Millionen (plus 3,3 Prozent) angewachsen war. In Vollzeitstellen betrachtet war es ein Wachstum um sechs Prozent von 4,9 auf 5,2 Millionen Stellen.