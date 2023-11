Basel: Fachkräfte nach wie vor gesucht

Die Zahl der Stellen stieg im Berichtsquartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1,9 Prozent auf rund 5,5 Millionen Beschäftigte. Dies ist der zehnte Anstieg in Folge, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Im sekundären Sektor (Industrie und Baugewerbe) stieg die Beschäftigung um 1,3 Prozent (1,1 Millionen Stellen) und im tertiären Sektor (Dienstleistungen) um 2,1 Prozent (4,3 Millionen). Auf Vollzeitstellen umgerechnet erreichte das Beschäftigungsvolumen 4,253 Millionen Stellen. Das sind 1,7 Prozent oder 69 600 Stellen mehr als noch vor einem Jahr.

Branchen und Regionen

Zwar wiesen alle Branchen eine Zunahme der Beschäftigten aus, das stärkste prozentuale Wachstum verzeichnete aber wie in allen Quartalen nach der Coronakrise das Gastgewerbe mit sechs Prozent. Aber auch das „Unterrichtswesen“ und das Kredit- und Versicherungsgewerbe mit jeweils drei Prozent hätten sich sehr positiv entwickelt. Derweil zeigte das Baugewerbe mit lediglich 0,6 Prozent die schwächste Zunahme. Bei den Regionen nahm die Beschäftigung ebenfalls in allen Großregionen der Schweiz zu. Dabei stach die Zentralschweiz mit plus 2,9 Prozent positiv hervor, Schlusslicht war das Tessin mit lediglich 0,4 Prozent.