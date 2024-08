Basel: Fadenwürmer gegen Japankäfer

Die Ausbreitung des Japankäfers hat auch Folgen für den Landkreis Lörrach: So mussten die seit 16. Juli geltenden Pufferzonen im Kreis ausgeweitet werden. Aus diesen darf ausschließlich gehäckseltes Pflanzenmaterial heraustransportiert werden. Das Landratsamt hat zusammen mit dem Regierungspräsidium Freiburg daher am 24. Juli eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Die Zonen umfassen Grenzach-Wyhlen mit Rührberg, Weil am Rhein mit Haltingen, die Lörracher Ortsteile Salzert, Stetten und Tüllingen sowie die Gemeinde Inzlingen.

Pufferzonen eingerichtet

Firmen, die in den Pufferzonen liegen, müssen sich an die Vorgaben halten. Die Flexibilität fehle nun, erklärte Thorsten Stücklin, Inhaber des Garten- und Landschaftsgestaltungsbetriebs Thorsten Stücklin in Ötlingen, dieser Tage im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir dürfen ja das Schnittgut nicht aus der Pufferzone herausbringen, sondern nur an den vorgesehenen Stellen abladen.“

Betroffen sind auch die Winzer: „Ein gewisser Respekt besteht bei den Winzern schon. Angst wäre zu viel gesagt“, fasste jüngst Michael Heintz, Geschäftsführer der Haltinger Winzer, die Stimmung unter den Weinbauern zusammen. Denn schon mit der Kirschessigfliege hätten sie sich arrangieren müssen. Derzeit sind Fallen aufgestellt, die überprüft werden, und die Winzer achten in ihren Weinbergen intensiv auf möglichen Befall, erklärt Heintz.