Mit der falschen Behauptung, Polizeibeamter zu sein, soll ein 55-Jähriger versucht haben, seine Fahrt in einem Fernzug ohne Fahrkarte zu begründen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am Montagmittag kontrollierte das Zugpersonal eines Fernzugs zwischen Offenburg und Basel einen 55-Jährigen, der keine Fahrkarte hatte. Bei der Vorlage seines Personalausweises soll der deutsche Staatsangehörige behauptet haben, Polizeibeamter zu sein und deshalb keine Fahrkarte zu benötigen. Da der Mann ohne Uniform unterwegs war und keinen Dienstausweis vorzeigen konnte, informierte das Zugpersonal die Polizei. Beim Halt am Badischen Bahnhof in Basel wurde der 55-Jährige durch die Bundespolizei übernommen. Gegenüber den Einsatzkräften konnte der Mann keine Nachweise für seine Behauptung vorlegen, teilt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mit. Durch die Bundespolizei wurde wegen des Verdachts auf Erschleichen von Leistungen, Betrug und Amtsanmaßung ein Strafverfahren eingeleitet.