Basel: Familienbetriebe sterben aus

Wunsch nach Familienzeit

Die Stilllegung der Bäckerei Gerber erfolge nicht aus finanziellen Gründen, sagte die Co-Geschäftsleiterin. Grund dafür sei der Wunsch nach einer Familienzeit nach vielen Jahren harter Arbeit. Es bestehe keine Nachfolgelösung für den Betrieb. Die Bäckerei an der Lörracherstraße besteht seit 1910, wie es auf der Webseite des Betriebs heißt. 1949 übernahm Fritz Gerber das Geschäft. Seit 2002 wird es in der dritten Generation von Thomas und Barbara Gerber geführt. Es handelt sich um die letzte angestammte Bäckerei in Riehen. Ganz verschwinden wird das Gewerbe jedoch nicht aus der Gemeinde. Im Dezember 2023 eröffnete die Confiserie „Patrizias Schoggi-Paradies“ eine Backstube, womit das Handwerk in Riehen bleibt.

Am Samstag schloss der bekannte Traditionsbetrieb Krebs am Spalenring in Basel, was in der Stadt und auch darüber hinaus hohe Wellen schlug. Grund war die schwierige „Rekrutierung von Fachpersonal“, um die Bäckerei nach der Pensionierung weiterführen zu können, wie die Familie Krebs auf ihrer Webseite schrieb. Die Firma Sutter Begg wird das Geschäft übernehmen und im August wiedereröffnen.