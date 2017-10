Basel Familientag und Hoger-Lesung

Riehen. Die bekannte deutsche Schauspielerin und Regisseurin Hannelore Hoger liest am Freitag, 20. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, in der Fondation Beyeler aus Robert Walsers Texten zur bildenden Kunst. Die Moderation des Abends übernimmt Reto Sorg, Leiter des Robert Walser-Zentrums. Die Veranstaltung der Robert Walser-Gesellschaft Bern findet mit freundlicher Unterstützung der Fondation Beyeler statt. Der Museumseintritt ist im Preis für die Lesung inbegriffen.

Zwei Tage später, am 22. Oktober, findet in der Fondation ein Familientag statt, mit einer Reise durch Klees Kunstwelt. Der Tag will Kindern, Jugendlichen, Eltern und Erwachsenen einen vergnüglichen und an Kunsterlebnissen reichen Tag im Museum bieten. Das Angebot, das von 10 bis 18 Uhr durchgängig stattfindet, ist speziell zur aktuellen Ausstellung „Paul Klee – Die abstrakte Dimension“ entwickelt worden. Die Kunstworkshops ermöglichen eine experimentelle und spielerische Auseinandersetzung mit den Werken und Themen der Ausstellung. Kurzführungen bieten informative und spannende Begegnungen mit den Originalen. Das Museumsspiel lädt ein, die Ausstellung spielerisch und interaktiv zu erfahren.

Dieses Jahr ist das Spielzeugmuseum Riehen zu Besuch in der Fondation Beyeler. An einer bunten Spielestation können hier Klees Farbwelten spielerisch entdeckt werden. Aus farbigen Formen, Quadern und Kuben entstehen abstrakte oder gegenständliche Landschaften, die sich durch den ganzen Tag hindurch verändern.