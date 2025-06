Basel: Fan-Zonen öffnen bei tropischen Temperaturen

Es werden Temperaturen von über 35 Grad erwartet, weshalb die Organisatoren in den Fan-Zonen zahlreiche Maßnahmen zum Schutz gegen Hitze und Sonne umsetzen.

Die Stimmung hänge nicht nur vom sportlichen Geschehen ab – auch das Wetter trage wesentlich zu einer guten Atmosphäre bei. Die Wetterprognosen versprechen neben schönem Wetter jedoch auch sehr hohe Temperaturen, weshalb dem Gesundheitsschutz in den Fan-Zonen eine hohe Bedeutung zukommt. „Wir sind nun aber gefordert, den Aufenthalt in den Fan-Zonen trotz Hitze so angenehm wie möglich zu gestalten“, beschreibt Sabine Horvath, Gesamtprojektleiterin in Basel, die Situation.