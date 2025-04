Basel: Fasnacht und Alphörner am Eurovision Song Contest

Längster Teppich

Und: Der längste türkisfarbene Teppich der ESC-Geschichte werde mit 1,2 Kilometern vom Rathaus über den Rhein bis zum Messezentrum mit dem Eurovision Village reichen. Die einzelnen Länderdelegationen würden den Weg, flankiert von den Fans, in Oldtimer-Trams zurücklegen, berichtete Läuchli. Neben der Basler Fasnacht in Form von Fasnächtlern sollen Alphornbläser, Techno-Acts und andere Musikformationen auftreten. Die Parade startet um 14 Uhr. Rund zwei Stunden lang können Besucher das Spektakel entlang der Strecke live miterleben.

Unsere Empfehlung für Sie Basel Am Eurovision Song Contest trifft Tradition auf Moderne Die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest in Basel laufen auf Hochtouren. Am Montag gaben die Verantwortlichen einen Einblick über den Stand der Arbeiten. Als Appetitmacher gab es Infos rund um das Bühnendesign und die Klangwelt.

Ab etwa15.15 Uhr treffen die ersten Delegationen auf der Bühne im Eurovision Village ein und werden dort vom Publikum empfangen, welches den Verantwortlichen zufolge für die Bevölkerung einen kostenlosen Höhepunkt der Woche darstellt. Der ESC verspricht jede Menge „Swissness“, wie von Marco Krämer und Nicole Simmen zu erfahren war. Sie gestalten die Live-Shows: Die Alpenrepublik soll bei vielen Gelegenheiten in allen Facetten präsentiert werden. Bei der Live-Show am 13. Mai steht die Schweiz unter dem Motto „Welcome Home“ im Fokus. Es gehe um die Schweiz, wie diese von außen gesehen werde. Beim zweiten Halbfinale am 15. Mai stehen die Fans im Fokus. „It’s all about the fans“, sagte Krämer. Für das Finale heißt es „Gewinner am ESC – der letzten Jahre – und Party in Basel“.

Zuschauer involvieren

Die Arena plus will die Zuschauer mit einem speziellen, niemals vorher gesehenen Experiment in die Finalshow involvieren, hieß es bei der Pressekonferenz, an der es aber keine Infos zu Stargästen gab. Hierzu soll in den nächsten Tagen auf Social-Media-Kanälen gepostet werden. So blieb auch die Frage, ob Céline Dion zum ESC nach Basel kommt, unbeantwortet.