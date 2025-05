Basel feiert Tinguely: Zum 100. Geburtstag des Künstlers gibt es eine Geisterbahn

Kinder lieben den Museumsbesuch. Foto: Gabriele Hauger

1991 ist Tinguely verstorben. 1996 wurde das Museum am Rheinufer eröffnet. Ob dem anarchistischen Künstler das Haus gefallen hätte, wollen wir von Roland Wetzel wissen. Keine leichte Frage. War der Künstler doch äußerst ambivalent: Er sträubte sich gegen die Institutionalisierung der Kunst, arbeitete stets unabhängig, ohne eine feste Galerie, die ihn vertrat. Und er gründete sogar ein Anti-Museum. Andererseits hat er seine Karriere hauptsächlich in Kunstinstitutionen gemacht, führt der Museumsleiter aus. „Ich denke aber, dass unser Ausstellungs-Konzept, Tinguelys Ideen mit Beiträgen anderen Künstlern immer wieder zu aktualisieren, sicher Freude gemacht hätte.“

Stets nah am Leben

Was begeistert den Museumschef nach 16 Jahren intensiver Beschäftigung mit Tinguely noch an dessen Werk? „Seine Kunst ist stets nah am Leben. Seine Themen sind nach wie vor aktuell, haben Bezug zum Leben: das Verhältnis von Mensch und Maschine; Leben und Tod; der Katholizismus; die Auseinandersetzung mit der Konsumkultur. Auch sein anarchistisches Gen und die Offenheit seines Werks sind zeittypisch – bis heute. Viele junge Künstler beziehen sich auf ihn.“ Seine Radikalität gehe weit über irgendetwas Klamaukiges hinaus, betont Wetzel. So schuf Tinguely beispielsweise das erste sich selbst zerstörende Kunstwerk. „Außerdem verstand er es, Humor und Ironie in sein Werk einzubringen.“

Die Ideen gehen nicht aus

Jean Tinguely hatte einen Wahlspruch, erzählt der Museumsdirektor: „Wenn es für Kinder funktioniert, funktioniert es generell.“ Das habe mit dem unmittelbaren, sinnlichen Zugang zu seinem Werk tun. Es gebe unfassbar viele Anknüpfungspunkte an Tinguely. Dieser diene dem Museum als Generator von neuen künstlerischen Ansätzen und keineswegs als bloßer Eisenplastiker, der „nur“ mit Schrott gearbeitet hat. „Die Ideen gehen uns nie aus. Es gibt noch viel zu erforschen.“ Doch jetzt wird erst einmal gefeiert.