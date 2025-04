Basel: Fernwärmeausbau geht voran

Bis Ende 2024 haben die Industriellen Werke Basel (IWB) für den Fernwärmeausbau 10,6 Kilometer neue Versorgungsleitungen erstellt. Das Investitionsvolumen betrug in den ersten drei Jahren knapp 90 Millionen Franken, wie die Basler Regierung in ihrer ersten Berichterstattung an den Großen Rat vom Dienstag bekanntgab.