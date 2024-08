Die Basler Berufsfeuerwehr hat am Donnerstag im Rhein eine Schwimmerin in Not gerettet. Sie hatte sich mit ihrem Schwimmsack an einer Boje verfangen. Die Frau wurde mit dem Boot gerettet, ambulant von der Sanität behandelt und unverletzt entlassen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Zu diesem Vorfall kam es kurz nach 14.15 Uhr zwischen der Wettsteinbrücke und der Mittleren Brücke. Bei der Einsatzzentrale der Rettung und der Polizei gingen fast zeitgleich Meldungen ein, dass eine Person an einer Boje hänge und um Hilfe rufe, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Boote der Feuerwehr und der Polizei trafen schnell ein. Die Rheinschwimmerin konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr sprang daraufhin vom Rettungsboot ins Wasser, um die Frau mit Hilfe eines weiteren Schwimmers von der Boje zu befreien. Danach wurde sie ins Boot gehoben und an Land gebracht. Später barg die Feuerwehr auch den Schwimmsack und konnte ihn der Eigentümerin „mit trockenem Inhalt“ überreichen, wie die Polizei weiter schreibt.