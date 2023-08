Basel Feuerwehr rückt rund 80 Mal aus

Wegen des Sturms vom Donnerstagabend sind die Einsatzkräfte in Basel-Stadt rund 80 Mal ausgerückt. Personen kamen beim Unwetter keine zu Schaden, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. An der Badenweilerstraße und an der General Guisan-Straße stürzten kurz vor 20 Uhr Bäume auf Autos. Zudem beförderten die Sturmböen in Riehen ein mobiles WC-Häuschen direkt in den Immenbach, der in die Wiese mündet.