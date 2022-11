Basel Filmische Entdeckungsreisen

Leans Film widmet sich Lawrence’ Zeit in Arabien während des ersten Weltkriegs, als er den von den Briten forcierten Aufstand der Araber gegen das damalige Osmanische Reich anführte. Für einen Film, der mit Ouvertüre und Zwischenspiel 227 Minuten dauert, ist das Werk erstaunlich sparsam an rein äußeren Handlungshöhepunkten. Omar Sharif, der mit dem Film zu Weltruhm gelangte, hat es so formuliert: „Wenn du der Produzent mit dem Geld bist, und jemand kommt zu dir, der sagt, er möchte einen Film drehen, der vier Stunden lang ist, ohne Stars, ohne Frauen und ohne Liebesgeschichte und auch nicht mit viel Action, und er möchte eine riesige Geldsumme ausgeben, um den Film in der Wüste drehen zu können – was würdest du sagen?“ Produzent Sam Spiegel jedenfalls sagte „ja“ zu Lean. Ein Glücksfall: Das Epos mit Peter O’Toole in der Titelrolle gehört zu jenen Filmen, die nach der großen Leinwand verlangen.