Basel: Firmen bieten an der Industrienacht spannende Einblicke

Basel ist ein weltberühmter Life Sciences-Hub. An der Industrienacht können Interessierte in diese Branche eintauchen und erleben, wie hier in der Region Krankheiten erforscht, Therapien entwickelt und Implantate produziert werden. Roche bietet Einblick in das Forschungszentrum in Basel und präsentiert auf einer Führung die gesamte Wertschöpfungskette bis zur Produktion von Medikamenten. Medartis zeigt, wie Knochenbrüche mit Implantaten fixiert werden, Straumann nimmt die Teilnehmer mit in die moderne Welt der Zahnmedizin. Und bei Weleda in Arlesheim erwartet die Besucher ein Rundgang durch die Produktion ihrer Naturkosmetik und Arzneimittel.