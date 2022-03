Basel Flüchtlinge können sich impfen lassen

Im Kanton Basel-Stadt wurden am Freitag 934 neue Corona-Fälle registriert. Dies entspricht insgesamt einem Plus von 7017 Fällen seit der vergangenen Woche. Derzeit befinden sind 2799 positive getestete Personen in Isolation, wie das Basler Gesundheitsdepartement mitteilte. 138 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, werden in Krankenhäusern behandelt. Davon liegen zwölf Patienten auf einer Intensivstation. Es gab keinen neuen Todesfall – die Zahl der Verstorbenen beträgt 275.

Baselland hat 1061 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 47 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt, drei davon in Intensivstationen. Derzeit steigen die Infektionszahlen in den Heimen analog der Gesamtbevölkerung vermehrt an, mehr bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Bewohnern. Laut Gesundheitsdepartement gibt es einige größere Ausbrüche, jedoch sind sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Bewohnern dank der Auffrischimpfung die Verläufe der Infektionen mehrheitlich milde. Es komme zu wenigen Krankenhauseinlieferungen.