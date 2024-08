Basel: Fondation Beyeler lädt zum Sommerfest ein

Am Abend verwandelt sich der Pavillon im Park der Fondation Beyeler in eine Konzertbühne: Das international gefeierte amerikanische Duo „CocoRosie“ tritt auf! Die beiden Schwestern Sierra und Bianca Casady vereinen in ihrer Musik Elemente aus Pop, Blues, elektronischer Musik, Hip Hop und der Oper und sind für ihren poetisch-zeitlosen Sound und ihre außergewöhnliche Bühnenpräsenz bekannt. Sierra ist klassisch ausgebildete Opernsängerin und Bühnenschauspielerin, Bianca ist Dichterin und bildende Künstlerin, und die beiden nutzen Theater, Bewegung, High Fashion und zeitgenössische Kunst, um ein Gesamtwerk zu schaffen, das die menschliche Erfahrung reflektiert. Mit ihrer Kunst treten sie für Menschenrechte ein und hinterfragen Ungerechtigkeiten im gesellschaftlichen Kontext, wie es weiter heißt. 2024 feiert „CocoRosie“ ihr 20-jähriges Bestehen und kommt anlässlich des Sommerfests mit einer Unplugged-Performance und einer Mischung aus bekannten und ganz neuen Songs in den Park der Fondation Beyeler.