Das neu eingerichtete Departement für Biosysteme der ETH Zürich ist am Donnerstag in Basel eröffnet worden. Im 220 Millionen Franken teuren Neubau sind rund 340 Mitarbeiter in Lehre und Forschung tätig. Dass die ETH Zürich ihr 2007 gegründetes Departement für Biosysteme in Basel eingerichtet hat, liege daran, dass Basel „die Life-Science-Hauptstadt Europas ist“, wird Departementsleiter Sven Panke in der Mitteilung zitiert.