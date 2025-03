Basel: Forscher hinterfragen Katheterbehandlung

Unter den Patienten mit mittelgroßen oder kleineren Gefäßverschlüssen erlitten dabei in beiden Gruppen rund 45 Prozent mittelschwere bis schwere Einschränkungen oder verstarben. Die Kathetertherapie bietet also in diesen Fällen keinen Vorteil gegenüber der medikamentösen Standardbehandlung, so das USB.