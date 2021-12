Basel Forscher: Impfstoffe bieten Schutz

Auf der Online-Plattform „Nextstrain“ sammeln Forscher die Genome von Sars-CoV-2, um die Evolution und Ausbreitung des Virus und der verschiedenen Varianten zu verfolgen. Von den inzwischen weltweit sechs Millionen vollständig sequenzierten Virusgenomen gebe es allein für Omikron bereits 1200 Genom-Sequenzen, sagte Neher. Die Frage nach dem Ursprung der Variante sei aber nach wie vor nicht geklärt, denn es seien keine nahen verwandten Varianten bekannt.

In der Fachwelt werden mehrere Möglichkeiten für die Entstehung der Omikron-Variante diskutiert. Hierzu gehört, dass Omikron in einem stark immunsupprimierten Patienten entstand – also in einem Patienten mit unterdrücktem körpereigenen Abwehrsystem. Es könnte sich dabei etwa um einen unzureichend behandelten HIV-infizierten Menschen gehandelt haben. Denn in deren Körper können sich chronische Infektionen entwickeln, wo das Virus lange Zeit überdauern und mutieren kann. So sagt Neher denn auch: „Ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir die Ungleichheit im weltweiten Gesundheitssystem verringern müssen.“ Dies gelte im Hinblick auf Covid-19, Impfstoffe und Infektionskrankheiten im Allgemeinen.