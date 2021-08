Basel Fotokunst vom Feinsten

Die „photo basel“ freut sich, für diese Ausgabe mit Audrey Hoareau als künstlerische Leiterin zusammenzuarbeiten. Als Spezialistin für Fotografie arbeitete Hoareau von 2003 bis 2016 als Sammlungsleiterin des Musée Nicéphore Niépce in Chalon-sur-Saône. Auch war sie maßgeblich an der Lancierung des Lianzhou-Museums für Fotografie in China beteiligt.

Kuratierte Sonderausstellungen

In diesem Jahr findet die dritte Auflage des Meisterkabinetts statt. Alle Vintageabzüge wurden von den teilnehmenden Galerien zur Verfügung gestellt und thematisch von Pauline Guex kuratiert. Im Fokus steht in diesem Jahr die Klangdimension der Fotografie.

Dem kürzlich verstorbenen Schweizer Fotografen Arnold Odermatt widmet die „photo basel“ eine kuratierte Sonderausstellung.

In Zusammenarbeit mit Samsung stellt die Messe erstmal ihr NFT Kabinett vor – diverse digitale fotografische Positionen, sind auf den auf Kunstwerken spezialisierten TV-Screens nicht nur zu bestaunen, sondern können ebenfalls mittels Cryptowährung käuflich erworben werden. Dieses NFT Kabinett soll als Beispiel dienen, wie eine moderne Messe auch als hybrid in der nahen Zukunft funktionieren könnte.

Extreme Überschwemmungen haben im vergangenen Juli Teile Deutschlands und Europas schwer erschüttert. Unvermeidlich hat es viele Geschäfte zerstört und machte auch vor Galerien und ihren jeweiligen Kunstlagern nicht halt. So auch im Fall der deutschen Galerie Artco (mit Galerien in Berlin, Aachen und Kapstadt). Um zu zeigen, wie so genannte „geflutete Kunst“ aussieht, widmet die „photo basel“ dieser neuen Form der zerstörten Kunst einen kleinen Bereich und hofft, die Auswirkungen des Klimas auf verschiedene Aspekte unseres Lebens aufzeigen zu können.

Swiss Grand Award for Design 2021: Seit 2007 vergibt das Bundesamt für Kultur diesen prestigeträchtigen Preis. Unter den diesjährigen Gewinnern befindet sich auch der renommierte Schweizer Modefotograf Peter Knapp. Er wird während den offiziellen Messezeiten in einem eigens kreierten Fotostudio auf Wunsch analoge Porträts schießen. Ein Teil des Gewinns fließt in die Unterstützung des Hochwasser-Kunstprojektes. „photo basel“: 21. bis 26. September, Volkshaus, Infos: www.photo-basel.com