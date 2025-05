Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zum Donnerstag in Basel gestorben. Die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte es, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge sei der Brand aus noch unklaren Gründen in einer Wohnung im siebten Stock ausgebrochen, schrieb die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einem Kommuniqué am frühen Donnerstagmorgen. Die Einsatzkräfte wurden demnach um 1.30 Uhr alarmiert. Vor Ort fanden sie laut Mitteilung eine leblose, weibliche Person. Die Identifizierung stehe noch aus. Aufgrund der Rauchentwicklung seien die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen ab dem sechsten Stockwerk evakuiert worden.