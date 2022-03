Basel Freie Fahrt für Grenzgänger

Mehr Grenzgänger

Ende vergangenen Jahres pendelten insgesamt 361 000 Grenzgänger zur Arbeit in die Schweiz. Das ist ein Plus von 5,1 Prozent innerhalb eines Jahres. Besonders groß ist der Zuwachs in der Romandie und im Tessin. Insgesamt ist die Zahl der Personen, die aus dem Ausland regelmäßig in die Schweiz einreisen, um hier zu arbeiten, über die vergangenen fünf Jahre von 312 000 Personen (Ende 2016) um 15,6 Prozent angewachsen, wie das Bundesamt für Statistik vergangenen Monat mitteilte.

Der Kanton Basel-Stadt zählte zuletzt 34 915 Grenzgänger. Von ihnen kommen rund 52 Prozent aus Frankreich und etwa 47 Prozent aus Deutschland, wie einer Auswertung des Statistischen Amts des Kantons Basel-Stadt zu entnehmen ist. Im Landkanton ist die Zahl vergangenes Jahr um 521 auf 23 419 angestiegen. Der Aargau verbuchte ein Plus von 347 und somit 14 887 Grenzgänger. Die weitere Entwicklung könnte von den Folgen des gescheiterten Rahmenabkommens mit der Europäischen Union beeinflusst werden. Denn laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Basel könnte langfristig die Personenfreizügigkeit auf dem Spiel stehen, was schwerwiegende Konsequenzen für die Schweiz hätte.

Weniger Wachstum

Die Studie, die im Auftrag der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz durchgeführt wurde, kam zum Ergebnis, dass entweder ein Ende oder zumindest Einschränkungen der Personenfreizügigkeit „sehr plausibel“ seien. „Kurzfristig sind kaum Nachteile zu erwarten; mittel- oder längerfristig wäre aber eine Kündigung des Abkommens möglich“, heißt es.

Eine Kündigung der Personenfreizügigkeit würde laut Studie große Auswirkungen für die Region haben. Grenzgänger hätten eingeschränkten Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt, was zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Grenzregionen führen könnte. Somit wären in der Schweiz weniger Arbeitskräfte verfügbar. Auch grenzüberschreitende Dienstleistungen hätten laut BAK Basel mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen. Weniger Wachstum und weniger Wohlstand wären die Folge, warnt das Wirtschaftsforschungsinstitut.