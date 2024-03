Basel: Freizeitangebot wird gelobt

Auf die offene Frage, was im Kanton Basel-Stadt besonderes gefalle, wurde das Kultur- und Freizeitangebot am häufigsten genannt. Sehr geschätzt werden auch die kurzen Wege im Stadtkanton, seine Lage im Dreiländereck und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Kritisiert wurde von den Befragten der zu starke Autoverkehr sowie eine fehlende räumliche Trennung von Velo- und Fußverkehr. Bei der Sicherheit wurde auf den Eindruck steigender Kriminalität hingewiesen.

Zum ersten Mal tauchte die Frage auf, ob die Regierung genug für den Klimaschutz mache: 19 Prozent sind der Ansicht, dass die Regierung es genau richtig mache. Rund 30 Prozent sind der Meinung, dass die Regierung sich zu wenig engagiere und acht Prozent halten die Maßnahmen für übertrieben.

Es nahmen 2054 Personen an der Befragung teil.