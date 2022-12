Außerdem ist das Sinfonieorchester Basel gleich zweimal für den renommierten International Classical Music Awards (ICMA) nominiert. Nominiert sind die CDs „Koechlin: Seven Stars’ Symphony + Vers La Voûte Etoilée“ in der Kategorie Symphonic Music sowie „Rachmaninov: Piano Concerto No. 3 + Rhapsody on a theme of Paganini“ mit der Pianistin Irina Georgieva Goetzel und Pablo González in der Kategorie Concertos. Die Gewinner der ICMA werden am 18. Januar bekannt gegeben.