Basel Freundin löst Gesuchten aus

Basel/Weil am Rhein. Beamte der Gemeinsamen Dienstgruppe von Bundespolizei und Grenzwache kontrollierten am Samstag, 9. Dezember, um etwa 10.30 Uhr einen 50-jährigen Deutschen im Ausreisezug EC 207. Dabei wurde das Vorliegen eines Haftbefehls festgestellt.

Die Justizbehörden in Chemnitz hatten den Mann bereits im Jahr 2011 wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro verurteilt. Nachdem er die Strafe anfänglich in Raten abbezahlte, stellt er später die Zahlung ein, wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein jetzt mitteilte. Daraufhin wurde er zur Festnahme ausgeschrieben.

Vor die Wahl gestellt, die noch ausstehenden 1465 Euro an Ort und Stelle zu bezahlen oder die nächsten 97 Tage in der JVA einzusitzen, drohte eigentlich mangels Bargeld die Einlieferung. Ein Anruf bei seiner ehemaligen Partnerin in der Schweiz, die ihm eine Arbeitsstelle besorgt hatte und zu der er auch unterwegs war, brachte dann die Erlösung. Sie erklärte sich bereit, von der Zentralschweiz nach Basel zu kommen und ihn auszulösen. Nachdem diese dann zwei Stunden später tatsächlich erschien und den Betrag auf den Tresen blätterte, durfte sie den Mann mitnehmen.